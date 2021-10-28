Чижов рассказал о спекуляциях вокруг ситуации с ценами на газ в ЕС

Нагнетание ситуации с ценами на газ в Европе выглядит спекулятивным, заявил в интервью РИА «Новости» постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что в ЕС наблюдается политизация вопросов с газом и электроэнергией, а «снизившегося уровня закачки в подземные хранилища хватит на полгода».

Чижов сказал, что когда в 2005 году на саммите Россия-ЕС Тони Блэру, занимавшему пост премьера Великобритании, задали вопрос о зависимости Европы от российского газа, он «выглядел крайне удивленным».

«Он сказал, что это началось еще 35 лет назад и с тех пор все было нормально. После этой пресс-конференции все телеканалы говорили только об одном — о зависимости Европы от российского газа. И вот так с 2005 года мы наблюдаем эту историю», — заявил дипломат.

По его словам, выход из этой ситуации «совершенно очевиден» — переход на долгосрочные контракты, которые дают стабильность поставок и цен и «завязывают» на долгие годы потребителей и единственного поставщика. Чижов уточнил, что Еврокомиссия, пытаясь обеспечить энергобезопасность Европы, «взяла курс на спотовую биржевую торговлю», спотовый газ был дешевле газа по долгосрочным контрактам и тогда это было очень выгодно.

Однако рост цен на нефть и ряд объективных факторов, в частности холодная зима и обмеление резервуаров, питающих ГЭС в Европе, привели к нынешней ситуации, добавил представитель России при ЕС.

Ранее стоимость 1 куб. м газа в Европе достигла $1937. Впоследствии после поручения президента России Владимира Путина увеличить объемы газа в европейских хранилищах, принадлежащих компании, стоимость газа начала снижаться.