Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Майкл Джексон пугал детей в «Неверленде» клипом «Thriller» 17:09
Стала известна причина поездки Байдена без Псаки в Европу 17:03
Драма «Джонджоли» с Пересильд и Цыгановым получила международную награду 17:03
«Барселона» объявила о назначении временного главного тренера 17:01
В Москву на несколько дней вернется бабье лето 17:00
В Москве полицейский два года врал про болезни, чтобы не ходить на работу 16:59
Молдавия обратилась к Германии за помощью с поставками газа 16:58
Губерниев — о победе белорусской гимнастки на ЧМ: теперь у нас козни... 16:46
В Петербурге закончился «Спутник Лайт» 16:42
Юрий Бутусов считает ошибкой назначение Хабенского худруком МХТ 16:39

Чижов рассказал о спекуляциях вокруг ситуации с ценами на газ в ЕС

close
100%
Reuters

Нагнетание ситуации с ценами на газ в Европе выглядит спекулятивным, заявил в интервью РИА «Новости» постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что в ЕС наблюдается политизация вопросов с газом и электроэнергией, а «снизившегося уровня закачки в подземные хранилища хватит на полгода».

Чижов сказал, что когда в 2005 году на саммите Россия-ЕС Тони Блэру, занимавшему пост премьера Великобритании, задали вопрос о зависимости Европы от российского газа, он «выглядел крайне удивленным».

«Он сказал, что это началось еще 35 лет назад и с тех пор все было нормально. После этой пресс-конференции все телеканалы говорили только об одном — о зависимости Европы от российского газа. И вот так с 2005 года мы наблюдаем эту историю», — заявил дипломат.

По его словам, выход из этой ситуации «совершенно очевиден» — переход на долгосрочные контракты, которые дают стабильность поставок и цен и «завязывают» на долгие годы потребителей и единственного поставщика. Чижов уточнил, что Еврокомиссия, пытаясь обеспечить энергобезопасность Европы, «взяла курс на спотовую биржевую торговлю», спотовый газ был дешевле газа по долгосрочным контрактам и тогда это было очень выгодно.

Однако рост цен на нефть и ряд объективных факторов, в частности холодная зима и обмеление резервуаров, питающих ГЭС в Европе, привели к нынешней ситуации, добавил представитель России при ЕС.

Ранее стоимость 1 куб. м газа в Европе достигла $1937. Впоследствии после поручения президента России Владимира Путина увеличить объемы газа в европейских хранилищах, принадлежащих компании, стоимость газа начала снижаться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть