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Названы популярные направления отдыха россиян будущей зимой

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Этой зимой россияне предпочитают отдыхать на заграничных курортах, подсчитали эксперты компании Aviasales (исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Авиабилеты за рубеж россияне приобретают на 17% чаще, чем на внутренние перелеты, отмечается в результатах исследования.

Самой популярной страной для путешествий зимой стала Турция. Около 12% авиабилетов от всех заграничных направлений продано сюда. На втором месте оказалась Венгрия. Почти 9% российских туристов выбрали именно эту страну. Затем идут Грузия, ОАЭ, Таиланд — по 4%. Всего по 3% у Шри-Ланки, Египта, Мальдив. Закрывает рейтинг направлений Греция и ЮАР с результатом в 2%.

Среди российских направлений лидирует Москва. Сюда забронировано 18% авиабилетов от всего количества забронированных билетов внутри страны. Затем идет Санкт-Петербург с результатом в 13%, Сочи — 10%, Минеральные Воды — 5%, Краснодар и Калининград — по 4%, Уфа и Махачкала — по 3%, Ростов-на-Дону и Екатеринбург — по 2%.

Самые длительные каникулы россияне планируют провести в США и Кении — в среднем 4 месяца. Около месяца туристы хотят пробыть в Бразилии, Таиланде и Доминиканской Республике. Чуть меньше трех недель россияне хотят провести в Мексике и Черногории.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что российские туристы практически полностью скупили места в дорогих отелях Египта и в период ноябрьских праздников спрос на египетские курорты вырос многократно.

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