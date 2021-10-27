Аналитики спрогнозировали энергокатастрофу Европы

Недостаточное развитие возобновляемых источников энергии может привести к энергокатасрофе по всей территории Европы. Затраты на электроэнергию для промышленности вырастут, а выбросы углекислого газа будут обходиться почти в два раза дороже. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные исследования компании Aurora Energy Research.

«Чтобы обеспечить конкурентоспособность европейской промышленности в долгосрочной перспективе, правительствам необходимо будет быстро устранить существующие препятствия на пути расширения использования возобновляемых источников энергии», — отмечается в исследовании.

Так, возобновляемые источники энергии позволят максимально использовать энергию ветра и солнца, что приведет к увеличению доступности энергии с нулевым выбросом углекислого газа и снижению затрат, так как инвестиции в установки окупятся.

Несмотря на то, что Евросоюз собирается сократить к 2030 году на 55% вредные выбросы по сравнению с уровнем 1990 года, неспособность активно развивать зеленую энергетику может лишь привести к увеличению цен на выбросы на 80% к 2030 году.

Если же проблемы с возобновляемыми источниками энергии не будут решены, то в Европе потребуется строить новые заводы, которые будут зависеть от ископаемого топлива. Это приведет к очередной зависимости от поставщиков сырья и необходимости увеличения квот на вредные выбросы, что опять вызовет значительное подорожание электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет резко сократить вредные выбросы углекислого газа ради спасения планеты. Для этого правительство страны будет вкладываться в развитие ядерной энергетики.