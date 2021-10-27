Аналитики заговорили о всплеске дефолтов на российском рынке облигаций

Российский рынок облигаций находится в «нестабильном» состоянии. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Специалисты объяснили: рост ставок на рынке облигаций вслед за ключевой ставкой Центробанка повышает риски дефолтов компаний, которые привлекали заимствования в последние годы.

В будущем году эмитенты с рейтингами А- и ниже должны будут массово расплачиваться с инвесторами, отмечают аналитики. Они должны будут реализовать 120 оферт и погашений на 170 млрд руб., а в 2023 году — еще 85 на 136 млрд руб. Это касается в первую очередь компаний, которые вышли на рынок с краткосрочными выпусками облигаций и привлекали деньги инвесторов-физлиц.

«У большинства компаний в модели развития заложен рефинанс долга, а на погашение операционного денежного потока и запаса кеша не хватит», - сказано в аналитическом обзоре.

Это значит, что низкорейтинговые и безрейтинговые эмитенты из-за рыночных условий могут оказаться в дефолте, если не начнут готовить подушку ликвидности заранее, полагают аналитику. На рынке уже назвали такую расстановку сил «Проблема-2022».