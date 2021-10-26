Составлен список самых странных ресторанов McDonald's

Издание The Sun опубликовало список самых необычных ресторанов McDonald's, кардинально отличающихся от привычных торговых точек сети. В рейтинг попали: имитация НЛО, переоборудованный самолет, бывший банк, корабль на воде и другие странные заведения.

Так, одним из самых необычных ресторанов был признан заброшенный самолет в Таупо, Новая Зеландия. Он вмещает в себя всего 20 человек. В 2014 году воздушное судно было переделано под ресторан и выкрашено в фирменный красный цвет.

Следующая странная точка McDonald's расположена в небольшом американском городке Розуэлл, который прославился после «наблюдения НЛО» в 1947 году. Там работает ресторан, который имеет форму космического корабля. Как отмечает издание, пришельцев в нем пока замечено не было.

А вот в Китае McDonald's расположился внутри 90-летней виллы, которая когда-то была домом для бывшего тайваньского лидера Чан Цзин-куо. Открытие заведения в таком месте можно было бы истолковать как пренебрежение к Тайваню. Многие посетители отмечали, что этот ресторан - «самая противоречивая торговая точка McDonald's в мире», так как местные жители еще до его переоборудования выступали против этого решения.

Снежный курорт Линдаваллен в Швеции славится не только хорошими трассами, но и единственным в мире рестораном McDonald's, в котором можно прокатиться на лыжах. Причем настоящие профессионалы могут и кататься, и есть Биг Мак одновременно.

В Кристиансанне, Норвегия, McDonald's открыли в бывшем здании банка: ресторан расположился среди впечатляющих монументальных колонн и тяжелых деревянных дверей — впрочем, чтобы попасть в ресторан, нужно воспользоваться отдельным входом.

Наконец, в список попал первый и последний плавающий ресторан McDonald's — он был пришвартован на реке Миссисипи и использовался в течение 20 лет, до своего закрытия в 2000 году.

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