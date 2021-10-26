Еврокомиссия ищет, как помочь Молдавии выйти из газового кризиса

Еврокомиссия изучает возможность оказания разноплановой помощи Молдавии в связи с газовым кризисом. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Как стало известно, опрос поддержки страны будет более предметно рассматриваться в ходе плановой встречи Совета ассоциации ЕС — Молдавия на высоком уровне, которая пройдет в четверг.

«Мы воспринимаем очень серьезно газовую ситуацию в Молдавии. Мы продолжаем поддерживать Молдавию, предоставляя ей всю возможную финансовую и техническую помощь для преодоления кризиса, а также изучаем альтернативные пути диверсификации поставок», — заявил Стано.

Ранее «Газета.Ru» подробно изучила, какие альтернативные варианты есть у Молдавии для преодоления газового кризиса в стране.

В октябре этого года Молдавия получает российский газ по $790 за тысячу кубов. По истекшему в сентябре контракту, стоимость газа для страны составляла $220-230.

В переговорах с «Газпромом» Молдавия просила скидку в 50% от рыночной цены. Российская сторона готова была предоставить скидку в 25%, но с обязательным погашением старого долга.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что переговоры между делегацией правительства Молдавии и «Газпромом» по вопросу поставок газа в республику продолжатся в среду, 27 октября, в Санкт-Петербурге.