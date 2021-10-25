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HR-платформа «Пульс» стала лауреатом премии Best For Life Design Award 2021

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперты премии Best For Life Design Award 2021 высоко оценили HR-платформу «Пульс» для сотрудников Сбера. Она стала лауреатом в номинации «Лучшее технологическое решение в сфере HR»

«Пульс» — это собственная разработка Сбера и уникальный продукт на российском рынке, не похожий на классические банковские сервисы и привычные HR-системы. Ее уникальность заключается в том, что AI задействован почти во всех реализованных процессах, а рекомендательные модели помогают руководителям в принятии решений.

«Мы создали HR-платформу, которая позволяет сотруднику легко и неформально получать кадровые сервисы в режиме реального времени. В то же время с помощью «Пульса» можно решить весь спектр задач, входящих в HR-цикл: от постановки целей и оценки результатов до непрерывного развития навыков персонала — и все это на любом устройстве и в едином интерфейсе», — рассказала директор дивизиона «HR-платформа» Сбербанка Наталия Ахмина.

Ежемесячно платформой пользуется более 210 тыс. сотрудников, а уровень их удовлетворенности составляет 82,3%, что намного выше отраслевого стандарта. С помощью «Пульса» решается большинство задач: поиск коллег, оформление отпуска, заказ справок, аналитика о состоянии команды, выполнение целей, интегрированный поиск и наем специалистов, развитие навыков и компетенций сотрудников, управление карьерой.

В 2021 году «Пульс» был удостоен двух премий Red Dot в номинациях Communication & Brand и B2B Apps. В ближайшем времени продукт будет доступен внешним клиентам.

Best For Life Design Award — ежегодная премия в области архитектуры, дизайна и визуальных коммуникаций, которая призвана осветить и подчеркнуть важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами. Лауреатами более чем в 100 номинациях становятся продукты и компании в сфере промышленного дизайна, дизайна продуктов, городской среды, веб и графики и т. д.

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