Президент НАНГС назвал условие подписания контракта с Молдавией по газу

Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков заявил, что контракт между «Газпромом» и Молдавией на поставку газа заключат только при урегулировании оплаты долга. Об этом он сообщил газете «Известия».

Он подчеркнул, что соглашение должно быть заключено по устраивающим «Газпром» ценам и условиям, в противном случае вероятность заключения договора «минимальна». По словам Хайкова, через Украину Молдавия не сможет получить достаточное количество газа.

Ранее молдавская компания Energocom подписала с украинским «Нафтогазом» соглашение о возможном получении до 700 млн куб. м газа.

Уточняется, что в случае необходимости «Нафтогаз» будет продавать импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе, с прибылью для компании. Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозированности поставок со стороны российского «Газпрома».