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Мишустин утвердил стратегию борьбы с контрафактом в промышленности

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет, сообщает РИА «Новости».

«Для ее реализации сформирован комплексный план мероприятий. Сегодня этот документ утвержден», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, теперь кабмину предстоит проделать большую работу «по созданию и внедрению современных механизмов и методов борьбы с контрафактом». Так, в первую очередь необходимо развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров.

«Внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, подготовить качественные прогнозы развития ситуации на теневых рынках», — подчеркнул Мишустин.

Ранее эксперты заявили, что маркировка товаров позволит снизить уровень контрафакта. Например, в России от нелегальной торговли только табачной продукции бюджет теряет до 100 млрд. рублей ежегодно, среди других отраслей, наиболее подверженных проблеме нелегального оборота — детские игрушки (около 35%), одежда и обувь (29%), автозапчасти (20%), мелкая потребительская электроника и аксессуары, включая наушники, зарядки, чехлы (17,5%).

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