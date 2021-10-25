Стало известно о росте медианной зарплаты в России

Медианные заработные платы в РФ выросли на 9,2% в третьем квартале 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное исследование «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру».

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше. Таким образом, речь идет о заработной плате, которую получает среднестатистический работник в стране. По данным исследования, этот показатель сильнее всего вырос в некоторых отраслях. Рост «высчитанной таким образом средней зарплаты» наблюдается в сфере информационных технологий и связи (13,5%); финансах и страховании — (13,1%); в торговле — (12,9%); в сфере гостиничного бизнеса и общепита (12,8%).

Также медианная заработная плата выросла больше, чем на 10% в следующих сферах: строительство, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Ранее эксперты заявили о росте социального напряжения в мире из-за неравенства доходов. Проблема обсуждалась во время российско-французской конференции по социальным проблемам «Социально-экономическое неравенство и бедность в современном мире: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности» в НИУ ВШЭ.