Премьер Польши призвал провести расследование в отношении «Газпрома»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реакцией Европейской комиссии (ЕК) на энергетический кризис могло бы стать расследование в отношении «Газпрома», сообщает РИА «Новости».

«Расследование в отношении «Газпрома» – это очень хороший инструмент. Идентификация незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит соответствующим образом отреагировать», — сказал Моравецкий.

По его словам, еще одной реакцией на топливный кризис могло бы стать высвобождение квот на выбросы углекислого газа, которые ЕК держит в резерве, что в результате снизит «цены разрешений на выбросы».

Ранее сообщалось, что Европа начала получать газ от России со стороны компании «Газпром», которая стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в странах Евросоюза.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Европа нуждается в российском газе и ей может потребоваться больше газа, чем было оговорено.