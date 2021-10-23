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Немецкий депутат Вальтер-Борянс поддержал запуск «Северного потока – 2»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс поддержал начало работы трубопровода «Северный поток – 2», сообщает газета Augsburger Allgemeine.

«К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков на основе их симпатии к политической системе, то же самое и с нефтью», — отметил депутат.

По его словам, энергетическая независимость страны должна обеспечиваться наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров, а не разрывом связей со странами.

Ранее в Германии заявили, что Россия использует «Северный поток — 2» для шантажа Европы.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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