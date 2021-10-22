Газовый кризис вынудил Молдавию обратиться к Украине за ее опытом

Молдавия собирается создать совместно с Украиной рабочую группу, чтобы перенять опыт Киева в вопросе закупок газа. Об этом сообщил после переговоров с председателем правления «Нафтогаза» Юрием Витренко вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Полеску на своей странице в Facebook.

«Мы обсудили технические решения, которые мы можем реализовать в сотрудничестве с украинскими властями, чтобы обеспечить бесперебойную поставку природного газа в нашу страну», — отметил политик.

По его словам, Украина и Молдавия в дальнейшем хотят усилить сотрудничество в энергетической сфере, чтобы найти альтернативные источники поставок газа.

Ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что пока нет уверенности в том, что между правительством Молдавии и «Газпромом» будет заключен новый газовый контракт, несмотря на прогресс в переговорном процессе. И, в случае неуспеха, правительство страны предложит новые меры по поддержке энергобезопасности Молдавии.