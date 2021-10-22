Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боец Махно сравнил соперника Федора Емельяненко с персонажем из фильма со... 17:19
Hyundai показала новую Creta с альтернативным дизайном 17:15
Гоген Солнцев нанял охрану от бывшей жены за 300 тыс. рублей 17:14
Новый клип Måneskin собрал почти 4 млн просмотров за два дня 17:12
Глава Минтранса заявил о нулевом риске заражения коронавирусом в самолете 17:11
Уволенный за домогательства профессор MIT подал в суд за клевету 17:10
Мужчина испугался женщину в костюме привидения и застрелил ее 17:09
ТАСС: тело семнадцатого погибшего извлечено из-под завалов цеха в Рязанской области 17:08
Новый главный тренер сборной России по баскетболу получит гражданство России 17:08
«АвтоВАЗ» упростит комплектации Lada Granta 17:00

Газовый кризис вынудил Молдавию обратиться к Украине за ее опытом

close
100%
Konstantin Chernichkin/Reuters

Молдавия собирается создать совместно с Украиной рабочую группу, чтобы перенять опыт Киева в вопросе закупок газа. Об этом сообщил после переговоров с председателем правления «Нафтогаза» Юрием Витренко вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Полеску на своей странице в Facebook.

«Мы обсудили технические решения, которые мы можем реализовать в сотрудничестве с украинскими властями, чтобы обеспечить бесперебойную поставку природного газа в нашу страну», — отметил политик.

По его словам, Украина и Молдавия в дальнейшем хотят усилить сотрудничество в энергетической сфере, чтобы найти альтернативные источники поставок газа.

Ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что пока нет уверенности в том, что между правительством Молдавии и «Газпромом» будет заключен новый газовый контракт, несмотря на прогресс в переговорном процессе. И, в случае неуспеха, правительство страны предложит новые меры по поддержке энергобезопасности Молдавии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях