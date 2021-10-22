Японский экономист Сугиура объяснил, кто выиграл от высоких цен на газ в Европе

Европейские партнеры «Газпрома» — а не сама компания — получают сверхприбыли от резко возросших цен на газ в Европе из формата заключенных контрактов. Таким мнением с РИА «Новости» поделился специалист в нефтегазовой отрасли, исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура.

Он объяснил, что в Европе взлетела спотовая цена на газ или «цена на месяц вперед». Сделки по ней совершаются ежедневно и отражают рыночную стоимость на сегодняшний день. «Газпром» в свою очередь заключает со своими партнерами долгосрочные контракты на 20-30 лет, которые привязаны к цене на нефть с задержкой (так называемым временным лагом) в полгода.

«Европейские партнеры «Газпрома», покупающие у него газ по долгосрочным контрактам, получают прибыль. Они покупают по 300 долларов, а если продадут его потребителям за 1000 долларов – то это гигантская прибыль», — рассказал Сугиура.

«Газпром» тоже выигрывает от ситуации, поскольку стоимость газа в два раза выше прогнозов компании на 2021 год. Но, по мнению Сугиуры, при продаже по спотовым ценам компания бы заработала еще больше.

Ранее премьер Франции Жан Кастекс заявил, что цены на газ в стране будут заморожены до конца следующего года.