Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Кремле ответили на вопрос о встрече президента... 12:41
Песков уточнил, может ли «Талибан*» перестать быть запрещенной организацией 12:40
В Молдавии заявили, что не уверены в достижении газовой договоренности... 12:39
Леонова высказалась о травме и ошибках Трусовой накануне этапа Гран-при в США 12:37
В Кремле заявили, что России не нужен диалог с НАТО 12:35
Песков прокомментировал возможность введения жесткого локдауна в России 12:34
В Кремле оценили возможность ограничений на въезд из Белоруссии, где... 12:31
Песков: запланированный режим нерабочих дней позволит предотвратить цепочку заражений... 12:31
В Африке сфотографировали сову, которая скрывалась от орнитологов 150 лет 12:29
В Кремле рассказали о мерах поддержки семьям в нерабочую неделю 12:29

Японский экономист Сугиура объяснил, кто выиграл от высоких цен на газ в Европе

close
100%
Reuters

Европейские партнеры «Газпрома» — а не сама компания — получают сверхприбыли от резко возросших цен на газ в Европе из формата заключенных контрактов. Таким мнением с РИА «Новости» поделился специалист в нефтегазовой отрасли, исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура.

Он объяснил, что в Европе взлетела спотовая цена на газ или «цена на месяц вперед». Сделки по ней совершаются ежедневно и отражают рыночную стоимость на сегодняшний день. «Газпром» в свою очередь заключает со своими партнерами долгосрочные контракты на 20-30 лет, которые привязаны к цене на нефть с задержкой (так называемым временным лагом) в полгода.

«Европейские партнеры «Газпрома», покупающие у него газ по долгосрочным контрактам, получают прибыль. Они покупают по 300 долларов, а если продадут его потребителям за 1000 долларов – то это гигантская прибыль», — рассказал Сугиура.

«Газпром» тоже выигрывает от ситуации, поскольку стоимость газа в два раза выше прогнозов компании на 2021 год. Но, по мнению Сугиуры, при продаже по спотовым ценам компания бы заработала еще больше.

Ранее премьер Франции Жан Кастекс заявил, что цены на газ в стране будут заморожены до конца следующего года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях