Стали известны страны с самым медленным восстановлением экономики

Международный валютный фонд (МВФ) отметил самое медленное восстановление экономики после последствий коронавируса в странах Африки к югу от Сахары. Это связано с дефицитом вакцин в регионе. Данные организации приводит Reuters.

«Рост ВВП стран к югу от Сахары в 2021 году составит 3,7%, а в 2022 году уже 3,8%. Из-за отсутствия доступа к вакцинам страны региона будут годами отставать от развитых экономик. Кроме того, дальнейшие перспективы их развития зависят от хода пандемии и вакцинации», — отметили представители фонда.

По их словам, если не будет внешней финансовой и технической помощи, то часть стран Африки рискует лишь увеличить отставание в экономическом плане на многие десятилетия, что ставит под угрозу достигнутый прогресс в регионе до пандемии.

В целом ситуация к югу от Сахары складывалась так, что с 2019 года там росла продовольственная инфляция. В августе она составила 10,9% в 25 странах региона. Поэтому подорожание еды все еще остается острой проблемой более чем для 30 млн человек, которые оказались на пороге нищеты на фоне пандемии коронавируса, отмечается в данных фонда.

Ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер рассказал, что экономическая политика России в условиях пандемии привела к высоким темпам восстановления.