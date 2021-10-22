«Зеленое» топливо может вызвать подорожание еды

Из-за того, что многие развитые страны стремятся спасти планету от последствий глобального потепления, цена на еду может стремительно вырасти. Это связано с тем, что авиация в будущем перейдет на «зеленое» топливо. Об этом рассказал генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири. Его слова приводит CNBC.

«Я действительно беспокоюсь, что это повлияет на цены на продукты питания в будущем», — отметил глава компании.

Свое беспокойство он связывает с тем, что вместо обычного авиационного топлива может быть применено экологически чистое из возобновляемых источников, например, отходов растительного масла и животного жира. Это может вызвать повышение цен на авиаперелеты.

В целом борьба человечества за окружающую среду и экологию приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Из-за того, что многие страны будут вводить различные ограничения, чтобы хоть как-то простимулировать производство к трансформации на экологичность, потребуется огромное количество средств, чтобы модернизировать многие отрасли. Это, в свою очередь, приведет к «зеленой инфляции».

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