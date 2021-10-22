Японская компания захотела купить контрольный пакет акций в лесном холдинге России

Японская компания планирует купить долю в лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке. Как пишет РБК, речь идет о Iida Group Holdings, которая специализируется на строительстве деревянных домов. Компания подала ходатайство в ФАС о покупке RFP Group.

Собеседник сообщил изданию, что японцы компания претендует на контрольный пакет RFP Group - 75% компании, а оставшиеся 25% останутся у ее существующих акционеров. Сумма сделки, по предварительным данным, может составить около $150 млн.

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