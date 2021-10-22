ЕС поддержит граждан и бизнес на фоне газового кризиса

Евросоюз принял решение оказать поддержку как компаниям, так и рядовым потребителям, столкнувшимся с трудностями из-за резкого роста стоимости газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидеров стран ЕС по итогам первого дня переговоров в Брюсселе.

«Евросовет поручает странам-членам и Еврокомиссии срочно наилучшим образом использовать набор инструментов для оказания краткосрочной помощи самым уязвимым потребителям и европейским компаниям, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах-членах», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин во время Валдайского форума заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии.

До этого сообщалось, что в Европе нашли способ снизить зависимость от поставок российского газа.