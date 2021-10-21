В Европе нашли способ снизить зависимость от поставок российского газа

Чтобы снизить зависимость от российских поставок газа Евросоюз должен вкладываться в сжиженный природный газ (СПГ). Об этом лидер «Европейской народной партии» (ЕНП) Манфред Вебер сообщил немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Независимость в области энергоснабжения – это важная цель Евросоюза. Мы можем покупать СПГ по всему миру, чтобы стать более независимыми от российских поставок», — отметил политик.

По его словам, Россия плохо относится к Европе, а цены на газ являются одним из способов давления. Несмотря на то, что российская сторона выполняет все свои обязательства по договорам, этим инструментом она с легкостью может воспользоваться.

Кроме того, Европа должна быстрее избавляться от ископаемых источников энергии и как можно быстрее переходить на возобновляемые источники, заключил Вебер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС сообщил, что утопические фантазии Еврокомиссии стали причиной энергетического кризиса в Евросоюзе.