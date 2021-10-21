Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин заявил, что существующая форма капитализма уже исчерпала себя 18:23
Президент Bellator рассказал, чем закончился бы фрик-бой с участием Федора... 18:22
Путин: пандемия коронавируса напомнила о хрупкости мирового сообщества 18:22
Путин: мы живем в эпоху кризиса принципов существования человека на Земле 18:14
Президент Bellator: бой Усмана Нурмагомедова с Макгрегором напоминал бы драку бойца... 18:08
Появилось видео испытаний подводной лодки «Князь Олег» в Белом море 18:07
Глава Bellator Кокер: Усман Нурмагомедов может делать более яркое шоу, чем Хабиб 18:05
Сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой в «Шанинку» 18:05
Ивлеева «задышала полной грудью» после расставания с Элджеем 18:04
Пушков допустил блокировку работу IT-корпораций, нарушающих российские законы 18:03

В Европе нашли способ снизить зависимость от поставок российского газа

close
100%
Reuters

Чтобы снизить зависимость от российских поставок газа Евросоюз должен вкладываться в сжиженный природный газ (СПГ). Об этом лидер «Европейской народной партии» (ЕНП) Манфред Вебер сообщил немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Независимость в области энергоснабжения – это важная цель Евросоюза. Мы можем покупать СПГ по всему миру, чтобы стать более независимыми от российских поставок», — отметил политик.

По его словам, Россия плохо относится к Европе, а цены на газ являются одним из способов давления. Несмотря на то, что российская сторона выполняет все свои обязательства по договорам, этим инструментом она с легкостью может воспользоваться.

Кроме того, Европа должна быстрее избавляться от ископаемых источников энергии и как можно быстрее переходить на возобновляемые источники, заключил Вебер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС сообщил, что утопические фантазии Еврокомиссии стали причиной энергетического кризиса в Евросоюзе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях