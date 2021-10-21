Американские школы начнут «питаться» энергией солнца

Администрация американского штата Нью-Йорк в рамках борьбы с глобальным потеплением начала переводить часть школ на энергию солнца. Для этого на крышах 47 учебных заведений будут установлены солнечные панели. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления губернатора штата Кэти Хочул.

«К 2025 году в Нью-Йорке необходимо обеспечить 100 мегаватт электроэнергии в принадлежащих администрации зданиях за счет возобновляемых источников», — отметила Хочул.

По ее словам, более 25% от этого объема можно будет генерировать уже в ближайшее время после установки солнечных панелей на крышках школ.

Кроме солнечных панелей, школы будут обеспечены накопителями на 6,6 МВт, чтобы электричество продолжало работать даже в пасмурные дни. Установка новых энергосистем начнется уже в 2022 году. Полное окончание работ должно произойти в 2024 году.

Несмотря на то, что солнечные панели на 47 школах в Нью-Йорке будут генерировать незначительный объем энергии, они могут послужить хорошим примером успешного внедрения подобных проектов в городскую среду.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые экономики к 2030 году будут добывать более чем в два раза больше угля, нефти и газа, чем это требуется для достижения климатических целей, обозначенных в Парижском соглашении.