Эксперт рассказала, кто может рассчитывать на досрочный выход на пенсию

Досрочно выйти на пенсию могут предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры, а также многодетные женщины. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Предпенсионерами с большим стажем работы считаются мужчины и женщины в возрасте от 60 и 55 лет соответственно, чей стаж составляет 42 и 37 лет. Безработные предпенсионеры также имеют возможность досрочного выхода на пенсию. Для этого необходимо соблюсти ряд условий: до достижения пенсионного возраста им осталось не более двух лет, они обладают стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также имеют необходимое количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году — 21 балл; в 2022 году — 23,4 балла).

На досрочную пенсию также могут рассчитывать многодетные женщины с тремя или четырьмя детьми, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа. Так, при наличии трех детей выйти на пенсию можно на три года раньше, а при наличии четырех на четыре года.

В марте председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня периодов, включаемых в трудовой стаж, дающих право на досрочную пенсию.