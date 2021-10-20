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В МВФ оценили экономическую политику России в условиях пандемии

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Экономическая политика России в условиях пандемии привели к высоким темпам восстановления, заявил ТАСС директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Он отметил, что страна столкнулась в прошлом году с «относительно неглубокой» рецессий и в 2021 году показала быстрые темпы восстановления.

«Россия во время кризиса проводила правильную политику, способствующую этому подъему, этому восстановлению <...>. И это привело к высоким темпам восстановления, которое происходит в настоящее время», — сказал Каммер.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что восстановительный потенциал российской экономики себя исчерпал. По итогам текущего года рост ВВП оценивается примерно в 4,2%. Прирост номинального ВВП в 2021 году по сравнению с 2019-м ожидается на уровне чуть ниже 14% (более 15 трлн руб.), по итогам 2022 года относительно того же 2019 года — 22% (24 трлн рублей), сообщил министр.

По оценке руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольги Беленькой, восстановительный рост в России завершился раньше прогнозов. К середине года по ВВП и многим важнейшим экономическим показателям страна превысила уровень докризисного 2019 года. Среди немногих пока не восстановившихся секторов — добыча полезных ископаемых (что связано с ограничительными квотами ОПЕК+), а также отрасли, чувствительные к антиковидным ограничениям — международные авиаперевозки, гостиницы и рестораны, культура и спорт, прочие услуги населению, рассказала эксперт.

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