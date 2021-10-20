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В Кремле ответили на обыски у родственников Дерипаски в Вашингтоне

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не интересуется обысками ФБР США в особняке, принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски.

«У Кремля не может быть комментария. Мы слышали, что эти объекты недвижимости не являются собственностью Дерипаски. Мы пока не располагаем информацией, почему проходят эти обыски. Если действия [американских — «Газета.Ru»] правоохранителей касаются наших граждан, мы будем защищать их интересы», — заявил Песков.

Ранее ФБР завершило обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне.

Как сообщили СМИ, ссылаясь на кадастровые документы округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Газета The Washington Post со ссылкой на источники ранее писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.

Недвижимость, согласно кадастровым документам, были приобретена в мае 2006 года за $15 млн. Его текущая кадастровая стоимость вместе с участком оценивается в почти $16 млн. Двухэтажный дом был построен в 1986 году. Его жилая площадь составляет 1090 квадратных метров.

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