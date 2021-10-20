Королевский монетный двор Британии решил извлекать золото из частей смартфонов

Королевский монетный двор (КМД, Royal Mint) Великобритании принял решение извлекать золото из компонентов неработающих мобильных телефонов, телевизоров и ноутбуков в рамках экологической политики. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что для соответствующих целей будет построен завод в Уэльсе. Великобритания будет использовать технологии стартапа из Канады Excir, который смог извлечь из электронных устройств драгоценные металлы с высокой степенью чистоты.

По данным КМД, усовершенствование этого процесса позволит извлекать и другие металлы, в том числе палладий, серебро и медь.

Как сообщил изданию Telegraph исполнительный директор монетного двора Энн Джессоп, использование таких технологий стало новой важной вехой в истории Royal Mint и может помочь решить одну из масштабнейщих экологических проблем мира.

Ранее сообщалось, что Британский монетный двор выпустил коллекционную монету в честь агента 007.