Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Главный тренер «Спартака» Витория высказался об ошибках Максименко 18:36
Женщина нашла в базе данных Amazon свои аудиозаписи и данные о перемещениях 18:35
NBC: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски в Вашингтоне 18:32
Врачи объяснили, почему дети стали все чаще попадать в реанимацию с COVID-19 18:30
Теща героя мема из TikTok открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство... 18:29
Bloomberg: Россия ожидает гарантий по «Северному потоку — 2»... 18:22
Губернатор Курской области предложил увязать размеры штрафов за ПДД с богатством... 18:17
Defense Express: Украина отправила в США основной боевой танк «Оплот» 18:13
Силуанов рассказал, сколько Россия тратит в день на борьбу с коронавирусом 18:12
Футболист Тарасов объяснил решение приостановить карьеру 18:10

В России появятся новые лоукостеры

close
100%
Depositphotos

В рамках новой транспортной стратегии РФ будут созданы новые лоукостеры. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев на заседании президиума Госсовета, сообщает РИА «Новости».

«В целях развития пассажирских услуг мы предусмотрели следующие направления: развитие региональных и местных воздушных перевозок, развитие новых низкобюджетных перевозчиков и региональных узловых аэропортов», — отметил глава Минтранса РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил детально подготовить план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. По мнению главы государства, каждый россиянин должен иметь доступ к надежному и безопасному транспорту вне зависимости от региона проживания.

В своем выступлении он обратил внимание на то, что в настоящее время не малую роль играют глобальные тенденции в сфере транспорта, который во всем мире становится более экологичным, эффективным, в том числе с точки зрения потребления топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях