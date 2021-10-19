В России появятся новые лоукостеры

В рамках новой транспортной стратегии РФ будут созданы новые лоукостеры. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев на заседании президиума Госсовета, сообщает РИА «Новости».

«В целях развития пассажирских услуг мы предусмотрели следующие направления: развитие региональных и местных воздушных перевозок, развитие новых низкобюджетных перевозчиков и региональных узловых аэропортов», — отметил глава Минтранса РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил детально подготовить план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. По мнению главы государства, каждый россиянин должен иметь доступ к надежному и безопасному транспорту вне зависимости от региона проживания.

В своем выступлении он обратил внимание на то, что в настоящее время не малую роль играют глобальные тенденции в сфере транспорта, который во всем мире становится более экологичным, эффективным, в том числе с точки зрения потребления топлива.