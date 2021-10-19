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Назван способ получить пенсионный стаж с 14 лет

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Александр Рюмин

Чтобы получать пенсионный стаж с 14 лет, необходимо оформить уход за пожилым человеком, которому уже более 80 лет. Об этом сообщил Минтруд в своем Telegram-канале.

Подростки могут начать получать пенсионный стаж, если с согласия обоих родителей они официально оформят в ПФР уход за пожилым человеком.

Уже с 16 лет россияне вправе оформлять такой уход самостоятельно, но для этого они должны быть трудоспособными, неработающими и не состоять на учете в службе занятости. Кроме того, уход за пожилым не сможет оформить тот, кто сам является пенсионером.

Для оформления ухода неважно, вместе проживают эти люди или нет. Также человек, который собирается получать стаж, не обязан быть родственником пенсионера.

Ранее сообщалось, что после 2025 года поменяются правила назначения пенсий в России. Через несколько лет понадобится не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, чтобы получилось назначить пенсию.

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