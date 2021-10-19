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Жесткие ограничения тормозят продажу путевок в Таиланд

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Reuters

Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом с 9 ноября, и туроператоры начали продажу туров. Несмотря на то что бронирование отелей уже началось, интерес россиян к появившимся предложениям находится на невысоком уровне. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из всех доступных провинций Таиланда для россиян пока что доступен только Пхукет. При этом стоимость туров в 2021 году оказалась несколько выше расценок до пандемии.

При этом туроператоры отмечают, что спрос появился, однако он находится на достаточно низком уровне. Поэтому пока не стоит рассчитывать на возобновление массового туризма в Таиланд. Это связано с тем, что условия въезда в страну достаточно жесткие и передвижение по региону строго ограничено.

В ассоциации отметили, что минимальные цены на туры в Таиланд сейчас выглядят вполне приемлемыми и не выбиваются из диапазона расценок на другие популярные направления, которые открыты для туристов. Так, средняя цена отдыха в четырехзвездочном отеле в Пхукете на восемь ночей обойдется в 120 тыс. рублей на двоих. К указанным суммам также необходимо прибавить стоимость двух ПЦР-тестов, которые необходимо сделать.

Ранее в АТОР рассказали, что россияне при въезде в страны, авиасообщение с которыми Россия восстановит в ноябре, должны соблюдать ряд правил.

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