Эксперт: Китай ухудшит ситуацию с энергокризисом в Европе любыми соглашениями

Американский СПГ уходит не только в Китай, но и на азиатский рынок в целом. Там наблюдаются самые высокие цены на рынке. Поэтому любые возможные соглашения по поставкам между США и Китаем могут усилить и так сложную энергетическую ситуацию в Европе. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас в Европе все чаще можно услышать риторику, что не во всех проблемах региона, связанных с энергокризисом, виноват «Газпром». Поэтому вполне логичным становится вопрос, как и куда уходит СПГ из США», — отметил специалист.

По его словам, американское руководство на протяжении последних лет активно продвигало тему с поставками СПГ в Европу. При этом часто с его стороны слышались обвинения в адрес Германии, которая закупалась газом не у партнеров по НАТО, а у России.

«Американский СПГ транспортируют международные компании-трейдеры и они направят газ туда, где цена выше. В данном случае она выше на азиатских рынках, куда уходят почти все поставки, причем не только из США», — рассказал Юшков.

Аналитик считает, что Китай скупает настолько много СПГ, что это формирует дефицит и на самом азиатском рынке. И любое соглашение с США по поставкам будет лишь приплюсовываться к тяжелому положению в Европе.

Ранее немецкий телеканал N-TV сообщил, что энергетический кризис в Европе усугубит газовая сделка между Китаем и США.