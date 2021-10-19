Кабмин выделил дополнительные 69 млрд рублей на соцвыплаты медикам

Правительство выделило дополнительные 69 млрд рублей на социальные выплаты медикам на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Очень непросто приходится нашим медицинским работникам, уже больше полутора лет они практически без перерыва заботятся о пациентах с ковидом. По поручению президента правительство продолжает поддерживать медработников. Для этого направим в регионы еще около 69 млрд рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Минтруд разработал перечень компенсационных выплат для медиков.

Медработникам, которые оказывают помощь пациентам, больным туберкулезом, предлагается поднять зарплату на 40%, тем, кто занимается диагностикой и лечением ВИЧ-инфицированных — на 60%, оказывающим психиатрическую помощь — на 30%, говорится в документе.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит до 8,5 млрд рублей на оплату отпусков для медицинских и социальных работников. По его словам, правительство считает необходимым поддержать медиков и соцработников, так как они спасают людей и помогают им восстановиться после болезни.