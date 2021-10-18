На Украине рассказали о запасах газа на зиму

В подземных газохранилищах (ПГХ) Украины содержится необходимое количество газа, чтобы пережить грядущий зимний отопительный сезон. При этом страна выполняет все обязательства перед партнерами на Западе. Об этом рассказал глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«В наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ на Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене», — отметил глава компании.

По его словам, если газ и вывезут, то критической ситуации не будет, так как на Украине останется достаточное его количество для отопительного сезона.

Кроме того, глава «Нафтогаза» сообщил, что украинская газотранспортная система (ГТС) надежна и проблем не имеет. Вся работа системы постоянно проверяется и за 2020 году прокачала более 60 млрд кубометров газа.

«Более того, без проблем можем транспортировать гораздо больше. Мы даже можем проводить ремонт, не останавливая весь трубопровод», — заключил Витренко.

Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что запасов угля на тепловых электростанциях госкомпании «Центрэнерго» хватит примерно на одну-две недели.