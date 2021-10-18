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Первая нитка «Северного потока— 2» заполнена техническим газом

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Maxim Shemetov/Reuters

Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора проекта компанию Nord Stream AG.

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» была завершена», — говорится в сообщении.

В Nord Stream AG уточнили, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, введение газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию поможет стабилизировать ситуацию на газовом рынке.

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