Посол РФ в Британии заявил, что «Северный поток — 2» готов к запуску

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, — осталось только получить согласие немецких властей. Его слова передает РИА «Новости».

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — сказал Келин.

Когда его спросили, планируется ли увеличение поставок газа в Европу, если Германия не выдаст разрешение оперативно, дипломат ответил, что в этом году был увеличен на 10% транзит через Украину. По его словам, прокачка большего объема газа невозможна, ввиду конструктивных недостатков украинской газотранспортной системы — «оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно».

Келин также назвал «чепухой» заявления западных политиков о том, что Россия использует «Северный поток — 2» для политического давления.

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