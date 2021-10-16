Яценюк заявил, что Украина потеряла $5 млрд из-за несвоевременной закупки газа

Действующая власть на Украине должна быть привлечена к ответственности за то, что не закупила газ по более низкой цене и теперь переплачивает. Об этом в эфире телеканала »Украина-24» заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня из карманов украинцев вытянут — вдумайтесь в эту цифру — $5 млрд. Это убытки государства и государственной компании НАК «Нафтогаз» из-за того, что когда надо было покупать [газ] по $250 [за тыс. куб. м], его не купили, а сейчас его надо покупать по $1 200 [за тыс. куб. м]», — заявил он.

При этом Яценюк напомнил, что на Украине имеются одни из самых больших подземных хранилищ газа на территории Европы и Киев мог бы себе позволить закачать газа больше. По мнению бывшего украинского премьера, увеличившиеся цены на газ стали результатом «спекуляции, устроенной российским «Газпромом».

Киев столкнулся с проблемами в поставке газа, когда с ноября 2015 года Украина отказалась закупать российский газ напрямую и решила заменить его на так называемый виртуальный реверс из Европы. В результате это повлияло на тарифы для украинских потребителей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, из-за чего страна платит за газ на 20-30% дороже.