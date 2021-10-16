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В ПФР рассказали, как мужчины могут получить материнский капитал

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Воспользоваться материнским капиталом могут не только женщины, но и мужчины. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области.

В первую очередь заявитель должен обладать российским гражданством и быть единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение об усыновлении которого вступило в силу с 1 января 2007 года. Право на материнский капитал также есть у россиян, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда вступило в силу с 1 января 2020 года.

Отец также может получить материнский капитал, причем вне зависимости от гражданства, если мама ребенка умерла или была лишена родительских прав из-за тех или иных обстоятельств.

В ПФР напомнили, что с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдают в проактивной форме. Это означает, что сертификат в электронной форме направляется в личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, которые вносятся в бумажный вариант.

Для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата по-прежнему остался заявительными, так как сведения об усыновлении, которые нужны для получения маткапитала, могут представить только сами приемные родители.

Ранее сообщалось, что Счетная палата предложила доработать программу материнского капитала.

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