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Финляндия вновь открывает железнодорожный КПП на границе с Россией

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Depositphotos

Правительство Финляндии приняло решение открыть железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала» — через него проходит все пассажирское сообщение с Россией. Об этом сообщает МВД Финляндии

«Для пассажирского движения будет открыт пункт пропуска «Вайниккала». Правительство приняло решение по данному вопросу 14 октября, и оно вступит в силу 18 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Это не означает автоматического возобновления пассажирских перевозок, однако делает его возможным.

КПП был закрыт более полутора лет из-за пандемии коронавируса, это было препятствием для возобновления пассажирских перевозок по железной дороге. Ранее погранслужба Финляндии указывала, что открытие «Вайниккалы» может оказать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее стало известно, что Финляндия начала выдавать больше виз россиянам. В середине сентября число россиян с просроченными финскими визами достигало около полумиллиона человек.

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