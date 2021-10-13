Молдавия отозвала своего представителя в Евразийской экономической комиссии

Правительство Молдавии приняло решение отозвать своего представителя в Евразийской экономической комиссии, сообщает «Интерфакс».

Решение было единогласно принято на заседании молдавского правительства, предложение об этом высказал министр иностранных дел и европейской интеграции Ника Попеску.

«Есть предложение отозвать Оксану Гречанную с должности полномочного представителя Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии», — предложил Попеску.

Свое предложение министр аргументировал тем, что должность представителя в ЕЭК обходится в €10 000, но при этом не приносит «должной отдачи». При этом Попеску отметил, что новый представитель избран не будет — это означает выход Молдавии из рамок ЕАЭС.

В Евразийском экономическом союзе, где ЕЭК является наднациональным регулирующим органом, Молдавия имеет статус наблюдателя.

Ранее в Молдавии была объявлена тревога из-за ситуации с газом.