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Названы регионы, где протестируют новую систему оплаты труда врачей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения России совместно с Министерством труда и социальной защиты разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в семи регионах РФ, говорится в сообщении Минздрава.

Так, в пилотном проекте по внедрению ОСОТ примут участие 440 организаций из Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областей, а также Республики Саха (Якутия) и Севастополя. Эксперимент продлится с декабря по март 2022 года.

В ведомстве отметили, что ОСОТ направлена на установление прозрачного для каждого работника механизма формирования зарплаты, повышение привлекательности отрасли для молодых специалистов и снижение разницы в оплате труда между регионами за счет повышения уровня оплаты труда в субъектах, где зарплаты ниже, чем в целом по стране.

ОСОТ формируется на основе трех параметров: должностного оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Оклад формируется на основе расчетной величины (на уровне 13 617 рублей), коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации. Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей, а размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте.

Проект также устанавливает 8 видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.

По замыслу авторов проекта, новая система должна мотивировать сотрудников повышать свою квалификацию, а не брать дополнительные смены, чтобы заработать больше. Отмечалось, что в среднем прирост зарплат медиков составит 2-78%.

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