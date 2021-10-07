Цена на газ в Европе снизилась до $1000 за тысячу кубов

Цена на газ в Европе снизилась до $1000 за одну тысячу кубометров впервые с 29 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.

Отмечается, что цена уменьшалась до $973 за тыс. куб. м несмотря на то, что на открытии установилась в районе $1250 за тыс. куб. м, что на 22% ниже расчетной цены, установившейся 6 октября.

Утром 7 октября, в 9.13 мск, цены были на уровне $1370 за тысячу кубометров.

Накануне газовые фьючерсы достигли $1937, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем $600. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти $1260.

Ранее международное ценовое агентство Argus в своем отчете сообщило, что в текущем году цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть. Согласно документу, ранее в истории газ еще никогда не держался в стоимости выше нефти так долго, как в этом году, на протяжении 62 торговых дней. Семь лет назад подобная ситуация длилась 37 дней в Северо-Восточной Азии.