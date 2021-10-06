В «Газпром экспорте» предупредили о возможном кризисе в газовой отрасли Европы

Рост цен на газ в Европе может привести к серьезному кризису в газовой отрасли. Это плохо не только для его потребителей, но и для поставщиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление начальника управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергея Комлева.

«Мы сталкиваемся с неспособностью рынка генерировать адекватную цену на газ. Она не отражает ни уровень сделок, ни состояние рынка в Европе», — рассказал он в ходе Петербургского международного газового форума.

По мнению Комлева, в таких быстро меняющихся ценах на газ «нет ничего хорошего». Так, за последние семь месяцев прекратился рост спроса на газ в электроэнергетике, а за последнюю неделю, наоборот, вырос спрос на уголь. Таким образом, по его словам, в Европе началась «деградация» спроса на газ, когда из-за высокой цены производители электроэнергии сокращают потребление.

6 октября цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, обновив ранее рекорд в $1900 за тысячу кубов.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что РФ всегда являлась и является надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, а «Газпром» ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в европейские страны при наличии соответствующих заявок.