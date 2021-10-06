Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком газа для своих потребителей

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда являлась и является надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии. Об этом российский лидер сообщил в ходе совещания по развитию энергетики.

«Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире — и в Азию, и в Европу. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства», — подчеркнул президент.

При этом, «Газпром» ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в Европу при наличии соответствующих заявок, отметил Путин.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант заявила, что в Еврокомиссии не занимаются поиском виновных в энергетическом кризисе, а хотят выправить ситуацию.

При этом фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.