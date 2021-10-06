В Молдавии заявили о нехватке поставляемого из России газа

Молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» призвало снизить потребление из-за дефицита законтрактованных объемов газа. В компании объяснили это запоздалым заключением договора с «Газпромом», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Фактически по состоянию на октябрь этого года законтрактовано 54 млн кубометров природного газа, или 67% от 80 млн кубометров. <...> С 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране стало превышать объемы, поставляемые «Газпромом», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, заявил, что договор на поставку российского газа в республику был продлен до конца октября. Он уточнил, что Молдавия будет закупать газ у России по $790 за 1 тыс. кубометров. Спыну добавил, что переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся.

До этого парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с «Газпромом».