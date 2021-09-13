В Москве рассказали, во сколько обошлась помощь бизнесу в период пандемии

За время пандемии на поддержку бизнеса в столице было выделено порядка 100 млрд рублей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За время пандемии правительство Москвы приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса, в рамках которых различными мерами поддержки уже воспользовались 60,1 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 700 тыс. человек», — сказал Ефимов.

Вице-мэр также заявил, что сроки подачи заявок по всем программами поддержки в Москве продлены до конца года.

Говоря о вложениях частного бизнеса в экономику Москвы, Ефимов уточнил, что снижение темпов инвестиций не наблюдалось даже в прошлом году — в 2020 их объем за год вырос на 1,7%.

Он отметил, что сейчас в столице не хватает порядка 200 тыс. мигрантов и выразил надежду, что в ближайшее время ограничения на их въезд смягчатся.

Ранее стало известно, что власти Москвы могут расширить меры поддержки бизнеса.