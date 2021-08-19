Основатель Baring Vostok Калви обжаловал приговор

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви обжаловал свой приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей столичного суда.

Калви ранее предъявили обвинение по делу о растрате 2,5 млрд. рублей. Американский бизнесмен, как и другие фигуранты данного дела, получил условный срок.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви», — уточнили в суде.

Ранее в суд поступила первая апелляционная жалоба от Александра Царкунова. Остальные фигуранты планировали обжаловать свой приговор после изучения текста предъявленных обвинений.

6 августа суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к 5,5 годам условно.

Калви задержали 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд руб. Согласно версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви отправили под домашний арест. 12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля текущего года инвестор выступил в суде. По словам Калви, он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».