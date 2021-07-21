Антонов назвал политику США по «Северному потоку — 2» проявлением нечестной конкуренции

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в эфире RT America прокомментировал политику США по «Северному потоку — 2», назвав ее проявлением нечестной конкуренции.

«Мне кажется, при всем уважении к нашим американским друзьям, этой администрации, что это нечестная конкуренция на международных рынках и мы не хотим видеть подобные методы, выступаем против этой модели», — заявил Антонов.

Дипломат подчеркнул неизбежность восстановления хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами.

«Иметь хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией в интересах и народа Соединенных Штатов, и также народа России», — считает Антонов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что между Германией и США вскоре будет заключена сделка по «Северному потоку — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.