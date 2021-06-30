Экспорт электроэнергии из России стал рекордным с 2012 года

По итогам года Россия может заработать на рекордном с 2012 года экспорте электроэнергии более $1 млрд. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в первом полугодии поставки в Финляндию выросли втрое относительно того же периода 2020-го, в страны Балтии — вдвое. Всего же в январе-июне 2021-го, по предварительным данным Минэнерго, экспортировано 10,2 млрд кВт⋅ч.

В ведомстве считают основной причиной высоких цен на электроэнергию долгую и холодную зиму, а также аномально жаркое лето. Рост объемов поставок из Калининградской области в Литву после окончания строительства новых электростанций также сыграл важную роль, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась на второй позиции в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. Опередил российское государство Казахстан, где местное население платит чуть больше двух рублей за кВт.ч. Жителям России такой же объем обходится в 3,6 рубля, украинцам — в 4,5 рубля.