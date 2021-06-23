Грефа спросили, нужно ли продавать доллары

Глава Сбера Герман Греф в интервью Forbes высказался о курсе доллара.

На вопрос журналистов, нужно ли продавать доллары, Греф ответил: «Этого никто не знает. Но лучше диверсифицироваться».

Теория риск-менеджмента — это один из мягких навыков, напомнил глава Сбера.

«Мы много говорим о мягких навыках, приведу конкретный пример: первое — постановка цели, второе — принятие решений, и третье — тайм-менеджмент, управление временем. Это три жизненно важных навыка, за каждым из них стоит технология», — подчеркнул он.

«Я много раз задавал вопрос студентам: «Кто из вас не умеет ставить цели?» Ни одна рука не поднимается, все умеют. Потом спрашиваю: «А что такое ваши цели?» (мы проходим материал по постановке целей). Затем я еще раз прошу всех проголосовать, и все поднимают руку, что никто не умеет ставить цели», — говорит Греф.