В Германии оценили инвестиции в Россию на ближайший год

Около половины немецких компаний, работающих в России, планируют инвестировать в страну в ближайшие 12 месяцев. Общий объем инвестиций может достигать нескольких млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

«Почти половина опрошенных компаний (47%) заявили о намерении совершить инвестиции в России в следующем году. С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов», — сказано в исследовании, которое проводилось в мае и июне 2021 года среди 1 тыс. компаний-членов палаты.

Его авторы отмечают, что в этом году результаты опроса оказались самыми позитивными за последние несколько лет.

При этом по данным такого же исследования, проведенного летом 2020 года среди всех компаний-членов ВТП, уровень готовности к совершению инвестиций составлял только 30%.

Уточняется, что немецкий бизнес в ближайший год планирует совершать инвестиции, прежде всего, на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а затем в Калужской области, Краснодарском крае, Свердловской и Липецкой области.

По мнению большинства опрошенных компаний, во втором полугодии 2021 года экономическая ситуация в России улучшится. При этом 54% заявили, что ожидают небольшого улучшения, а 14% – улучшения. Также 21% респондентов ожидают стагнации, в то время как 12% считают, что изменения будут носить негативный или скорее негативный характер.

Ранее Россия заняла 11-ю строчку в Европе по привлекательности для инвесторов.