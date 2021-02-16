Собянин рассказал об итогах туристического сезона в Москве

Туристическая индустрия Москвы выдержала удар пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Так, в 2020 году столицу посетили 13,6 млн туристов, что на 46% меньше показателя предшествовавшего года. Кроме того, среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38-44%.

«Этот результат мог бы стать катастрофой. Но в действительности, туристическая индустрия Москвы выдержала этот удар», – отметил мэр.

Он добавил, что доходы города от туризма сократились, однако даже в условиях пандемии туристический сектор смог пополнить городской бюджет на 77,7 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в «более или менее благополучном» 2010 году.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что московский бюджет потерял 700 млрд рублей за-за пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году.