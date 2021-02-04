В России снизились цены на сахар

После соглашения о стабилизации цен в России снизилась стоимость сахара, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом пишет РИА «Новости».

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря», — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что также стабилизировались цены на подсолнечное масло.

Ранее Минсельхоз рекомендовал сдерживать цены на макароны и картофель.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.