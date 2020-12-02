Bloomberg: Маск предупредил о возможном падении стоимости акций Tesla

Основатель Tesla Илон Маск сообщил служащим предприятия, что возможно падение стоимости акций компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо миллиардера.

По его словам, это может случиться при появлении у инвесторов опасений по поводу их прибыльности.

Он отметил, что фактическая прибыльность компании в 2019 году составила около 1%.

«Инвесторы оказывают нам большое доверие применительно к нашей будущей прибыльности, но если на каком-то этапе они придут к выводу, что ее не будет, наши акции сразу же обвалятся, как суфле под ударом кувалды», — приводит агентство слова Маска.

Бизнесмен также призвал сотрудников компании к активизации усилий по снижению расходов и к выполнению всех взятых на себя обязательств.

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